Sousa | «Subito un fattore con l’Inter! Io capitano di questa nave»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)al termine di Salernitana-Inter, sfida della settima giornata di campionato andata in scena allo stadio Arechi e vinta dai nerazzurri per 0-4, ha rilasciato le sue dichiarazioni a caldo a DAZN. Di seguito quanto analizzato dopo il fischio finale di Abisso dal tecnico portoghese GOL EVITABILI – Pauloha parlato così al fischio finale di Salernitana-Inter: «Quanto mi sentodi? Ancora molto di più di quando sono arrivato perché è unache ha bisogno di motivazioni, consapevolezza e la mia è molto chiara. La squadra lavora bene e vuole migliorarsi, stiamo cercando di introdurre i nuovi giocatori. Sappiamo l’importanza di Dia e Candreva insquadra e nello stesso tempo, contro un’Inter che lotta in ogni competizione, penso che ...