Sousa si gioca una carta a sorpresa in Salernitana-Inter? Le ultime ? TS

(Di sabato 30 settembre 2023)sta pensando a come invertire il trend negativo di questo inizio di stagione e vorrebbe dare una svolta ai suoi già contro l’. Possibile scelta ain arrivo? Le novità. SCELTA ? Paulosa che si stando molto, dopo un avvio deludente della suain questa stagione 2023/24. Già contro l’vorrebbe perciò dare una svolta e, per farlo, starebbe pensando dirsi ladi Boulaye Dia. Nonostante i trascorsi degli ultimi tempi, l’attaccante potrebbe partire titolare dal 1?. Tuttosport lo inserisce infatti nella probabile formazione dei granata. Fonte: Tuttosport – Marcello Festa-News -notizie e calciomercato- Il presente ...

La squadra campana al debutto in campionato contro la Roma. SALERNO - Paulo Sousa fa la conta per la trasferta capitolina. A Roma, contro Mourinho, ...

Tre punti in sei partite, zero vittorie e un rapporto tutt’altro che idilliaco con la società. La panchina di Paulo Sousa traballa e non poco dopo ...

Salernitana - Inter è una partita valida per la settima giornata di Serie A e sisabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Da mercoledì scorso l' ...di Paulonon è ...Per alcuni il francese ha già fatto meglio del bosniaco, e per Paulo, che l'ha allenato ai ... in caso di titolarità, perché il Milan si troverà di fronte una squadra chemolto diversamente ...

Sousa si gioca la Salernitana contro l'Inter Calciomercato.com

Salernitana, Iervolino pensa al cambio in panchina Sousa si gioca ... L'Interista

I nomi della potenziale formazione di protagonisti seguendo i suggerimenti di Fantagoat in vista del nuovo turno di campionato ...Dopo il primo scivolone della stagione, l'Inter vuole rialzare subito la testa. L'occasione arriva nel posticipo del sabato contro la Salernitana: i campani sono in crisi e la panchina di Paulo Sousa ...