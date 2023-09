Sousa | «Contro l’Inter serve efficacia! Speriamo di averla oggi»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)è stato raggiunto da Sky Sport prima di Salernitana-Inter. Le sue parole prima del fischio d’inizio della gara, che è in programma all’Arechi alle 20.45 EFFICACIA?Paulotitolare, le sue parole: «Voglio una squadra concentrata e intensa fino alla fine. Bisogna anche avere fortuna, perché ci metterà sicuramente in difficoltà. Mettono pressione, noi dobbiamo essere efficaci perché creiamo tanto, ma meno efficaci.. Sugli inserimenti dei giocatori nuovi, stiamo lavorando». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati