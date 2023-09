Sousa a rischio esonero | chi al suo posto?

(Di sabato 30 settembre 2023) La Salernitana non vive un gran periodo di forma. La squadra granata non ha iniziato al meglio il campionato, in sei partite non sono ancora riusciti a vincere. Tre punti fatti, tre pareggi e tre sconfitte. Non il massimo per una squadra che lo scorso anno ha terminato il campionato al quindicesimocon quarantadue L'articolo

La Salernitana ha perso ieri sera sul campo dell’Empoli per 1-0. Campani senza vittorie in questo avvio di stagione. Sabato c’è l’Inter all’Arechi. ...

Paulo, aesonero dopo il ko di Empoli, si augura di trovare un'Inter ancora scossa e di poterne approfittare, magari replicando quanto accaduto nella scorsa stagione proprio all'Arechi (......si mette a specchio Possibile leggero cambio di sistema di gioco per la squadra di Paulo. Con ... Non è quindi escluso che possa ad esempio essere proposto Success Genoa, due out e uno a...

Salernitana, Paulo Sousa a rischio esonero: il possibile sostituto Today.it

Salernitana: Paulo Sousa a rischio esonero, le ultime Fantacalcio ®

Salernitana-Inter in diretta dall'Arechi: come, dove e quando vedere in streaming la partita, valida per la settima giornata della Serie A.Davide Nicola potrebbe tornare ad allenare in Serie A, un allenatore è a rischio esonero ...