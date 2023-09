Sorpresa per i piccoli pazienti del Goretti di Latina | in corsia c’è Spiderman

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 30 settembre 2023)– Le bambine e i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Mariadi, hanno ricevuto una visita inattesa quanto gradita. A strappar loro sorrisi ed emozioni, ci ha pensato, il supereroe icona di altruismo e bontà d’animo che oramai tutti conosciamo per la sua forza, velocità, equilibrio e agilità sovraumane. L’iniziativa è stata promossa da Cittadinanza Attiva Lazio Aps nell’ambito delle sue finalità sociali e rappresenta un primo passo per un progetto associativo che sta per nascere e che riguarderà proprio il reparto pediatrico del nosocomio pontino. “È stato un pomeriggio di stupore e sorrisi, come forse pochi se ne vedono all’interno di un ospedale. L’intento era portare un momento di spensieratezza airicoverati e solo ...