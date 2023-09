Sondaggi GF 30 Settembre | i dati sull’eliminato

(Di sabato 30 settembre 2023) Fedez su Instagram: “I medici mi hanno salvato letteralmente la vita”Fedez ricoverato d’urgenza a causa di un’ulcera gastrica, ecco come sta il noto rapperOriana Marzoli abbandona il Gran Hermano VIP, ecco come l’ha presa Daniele Dal Moro News, anticipazioni eGF Del 302023: svelato il nome del concorrente che lascerà il reality show di Alfonso Signorini!GF 302023: CHI ESCE- Manca sempre meno alla settima attesissima puntata del GF 2023, Reality Show di Canale 5 condotto alla perfezione da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli e seguito da oltre 2 milioni di telespettatori. Nella diretta del 2 ottobre assisteremo alla seconda eliminazione di questa edizione. Andiamo a vedere insieme come stanno andando ie ...

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno aperto la puntata di Striscia la Notizia di giovedì 28con una bella dose di satira politica. Nel mirino è finita soprattutto Elly Schlein , partendo dalle sue ultime dichiarazioni sulle elezioni europee dell'anno prossimo, che ha definito un '...'Se idi oggi saranno confermati l'anno prossimo dovremmo ottenere 26 europarlamentari' . Questo lo ha detto una fonte ad AdnKronos, ma la fonte dovrebbe riflettere su due dati. Primo: ...

Sondaggi politici oggi 29 settembre col crollo di Fratelli d'Italia: sorride la Lega, bene anche M5S e Pd Virgilio Notizie

Sondaggio Eumetra per Piazzapulita: FDI al 28,9%, PD sotto il 20%. M5S ad un passo dal 17%, bene anche la Lega Sondaggi Bidimedia

Le elezioni legislative di sabato 30 settembre in Slovacchia si profilano come un ballottaggio sulla sua politica estera, tra la riconferma dell’orientamento filo-occidentale e l’avvicinamento alla Ru ...Ma oggi, in un quadro politico e sociale rivoluzionato dagli effetti della guerra in Ucraina, il 59enne ex membro del partito comunista cecoslovacco è in testa, sia pure con poco più del 20 per cento ...