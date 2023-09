Solo maltrattamenti? | Filomena | la donna che sconvolge la festa di Forza Italia

Ho subito 30 interventi, dieciper ricostruire le palpebre. Non so se posso mostrare una foto, è un po' forte, perché io voglio far capire una cosa, se questi sonoin famiglia, io ...Ho subito 30 interventi, dieciper ricostruire le palpebre. Non so se posso mostrare una foto, è un po' forte, perché io voglio far capire una cosa, se questi sonoin famiglia, io ...

"Ditemi, sono solo maltrattamenti!": sfregiata coll'acido, mostra la foto sul palco di Forza Italia RaiNews

Sfregiata con l'acido dal marito, mostra la foto choc dal palco ... La Stampa

"Ho subito 30 interventi, dieci solo per ricostruire le palpebre. Non so se posso mostrare una foto, è un po' forte, perché io voglio far capire una cosa, se questi sono maltrattamenti in famiglia, io ...“Ho subìto 30 interventi, 10 solo per ricostruire le palpebre. Non so se posso mostrare una foto… è un po' forte, perché io voglio far capire una cosa: se questi sono maltrattamenti in famiglia…”. Si ...