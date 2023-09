Situazione indegna | Pippo Baudo va su tutte le furie

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 settembre 2023) Poche ore fa lo sfogo di Nancy Brilli, ora le pesanti parole di. Il mondo dello spettacolo si indigna con il servizio taxi a Roma. "Dopo il Covid avevo scelto di non prendere più la macchina e di andare solo in taxi. Pare che non sia più possibile. Avevo l'abbonamento a radiotaxi, mi piaceva anche molto, facevano un servizio utile, aspettavano anche che tu entrassi in casa… Poi che è successo? Dove sono finiti i taxi di Roma?", ha detto Nancy Brilli all'Adnkronos per denunciare il disagio provato in città. Ora, a questo coro si aggiunge lo storico presentatore che, sempre alla stessa agenzia di stampa, affida il suo messaggio di disapprovazione. Stando a quanto riferito da chi lamenta il disservizio, a Roma mancano vetture disponibili. "Unadi una capitale europea e di una delle ...