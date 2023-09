Siamo andati a vedere cosa ha detto la Schlein | spot Esselunga | Porro scatenato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Nicolaha aperto la puntata di Stasera Italia di venerdì 29 settembre con un affondo su Elly, la leader che non prende mai posizione. “I padri costituenti - ha esordito il conduttore di Rete 4 - ci hanno insegnato che un paese normale funziona così: c'è un governo con una maggioranza in Parlamento e c'è un'opposizione che aiuta l'esecutivo a fare le cose giuste o comunque a controllarle. Oggi l'opposizione più forte è quella del Pd, peccato che in questi giorni il governo risponda a tutti tranne che all'opposizione”. “Risponde alla Germania sulle Ong - ha fatto notare- una battaglia che fanno vari ministri e la presidente del Consiglio contro un altro paese sulla questione delle organizzazioni non governative che devono salvare persone in mare. Poi risponde a un fantomatico governo tecnico che viene ...