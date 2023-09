Si | Fratoianni | ' grazie a oltre 54mila persone che ci hanno sostenuto con 2x1000'

Era tutto un equivoco, ma per qualche ora la sinistra si era illusa di aver portato a casa il suo sogno non tanto segreto: la tassa patrimoniale ...

Tuttavia,all'impegno degli studenti, professori universitari e degli attivisti del Comitato ... Nicola. "L'arresto di Khaled El Qaisi è una vicenda andata molto oltre i limiti del ...Solo qualche ora dopo,all'aiuto di alcune donne che hanno offerto loro 40 dinari giordani, ... ha sottolineato Nicola, primo firmatario, di Alleanza Verdi Sinistra. Per quanto ...

L'Opinione delle Libertà opinione.it

Inflazione: Fratoianni, 'in Italia c'è già patrimoniale, ma su lavoratori e poveri' La Gazzetta del Mezzogiorno

"Oggi l'umanità si trova ancora una volta, come molte volte in passato, a un bivio. Dipende solo da noi come evolverà la storia. È nel nostro comune interesse evitare che si precipiti in una grande gu ...Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Non lo dice Fratoianni ma Mediobanca: il fatturato delle imprese è salito del 30% grazie all’inflazione mentre il salario dei lavoratori è calato in un anno del 22%. Serve ...