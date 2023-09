Si cercano attori e danzatori per un teatro nel Lazio | aperte le audizioni

Leggi su newnotizie

(Di sabato 30 settembre 2023) A breve ci saranno leper prendere parte ad uno spettacolo neldi Spazio Arteatrio: ancora pochi giorni per le candidature. Il 30 settembre è la data fissata per leche vedranno selezionare diversi ballerini, cantanti edper uno spettacolo che andrà in scena a febbraio 2024 per la stagione di L'articolo NewNotizie.it.