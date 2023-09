(Di sabato 30 settembre 2023) L'argentino sigla tutte e quattro le reti della vittoria all'Arechi SALERNO - L'vince nel segno diMartinez. In casa dellai nerazzurri si impongono 4-0 grazie aldell'attaccante argentino, che entra nella ripresa e cambia la partita: la squadra di Inzaghi risponde al

Si è chiusa anche l’ultima sfida di oggi valevole per la settima giornata della Serie A 2023-2024. L’Inter di Simone Inzaghi non trema dopo il ...

SALERNO (ITALPRESS) – l'Inter vince nel segno di Lautaro Martinez. In casa della Salernitana i nerazzurri si impongono 4-0 grazie al poker ...

SALERNO (ITALPRESS) – l'Inter vince nel segno di Lautaro Martinez. In casa della Salernitana i nerazzurri si impongono 4-0 grazie al poker ...

SALERNO -diMartinez all'Arechi e Inter ancora in vetta. Il 4 - 0 con cui la sua squadra batte a domicilio la Salernitana di Paulo Sousa (quarto ko in sette giornate di Serie A) consente infatti a ...Il bomber è in serata di grazia e all'89' timbra ancora il cartellino, stavolta su suggerimento di Carlos Augusto: 0 - 4, sipario sul

Show Lautaro e l'Inter decolla, poker alla Salernitana Agenzia di ... Italpress

Lautaro-show: entra e mata la Salernitana. L'Inter torna subito a sorridere: 4-0 all'Arechi TUTTO mercato WEB

Un super Lautaro Martinez - partito dalla panchina - trascina l'Inter alla vittoria in casa della Salernitana. Nell'anticipo serale della settima giornata di Serie A, i nerazzurri vincono per quattro ...AGI - L'Inter vince nel segno di Lautaro Martinez. In casa della Salernitana i nerazzurri si impongono 4-0 grazie al poker dell'attaccante argentino, che entra nella ripresa e cambia la partita: la ...