Serie C 2023 24 | la Pro Vercelli travolge il Fiorenzuola | 2-0 della Carrarese con l’Entella

(Di sabato 30 settembre 2023) Tanti gol nel pomeriggiosesta giornata del campionato di/2024. Più gol di tutti si sono visti nel match tra Pro: 4-1 per i padroni di casa, che si impongono con le reti di Nepi, Condello, e la doppietta di Maggio. Gol ospite di Alberti. 0-3 esterno per il Padova sul campo del Trento con Villa, Capelli e Bortolussi. Vince in trasferta anche l’Arzignano, che sul campo del Giana Erminio si impone per 0-1: decisivo il gol di Antoniazzi. Nel match del girone B poi, lapassa agevolmente contro la Virtus Entella per 2-0, in gol Palmieri e Belloni. Per il girone C poi il Potenza col minimo risultato in casa col Monterosi: 1-0 con gol di Monaco. SportFace.