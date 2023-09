Serie C 2023 24 | 3-0 tra Vicenza e Atalanta U23 | pareggiano Arezzo e Pontedera

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) Serata con tanti gol nei postici di/2024. 2 le gare della serata: nel girone A ilbatte più che agevolmente l’U23 in casa. In gol Proia, Ferrari e Rolfini: 3-0. 1-1 invece nell’altra gara della sera, per il gruppo B, dove. In rete Mawuli per i padroni di casa e Paudice. SportFace.