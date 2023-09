Serie B | il Venezia vince il big match | colpo del Cosenza e prima vittoria dello Spezia Alle 16 15 Ternana-Reggiana

Finalmente si alza il sipario sulla Serie A 2023 -2024 di Basket , con la prima giornata in programma nell’imminente fine settimana che da il via alla ...

Quattro gol in otto partite nel 2023/24, 19 in 38 nel 2022/23. Non serve avere grande dimestichezza con la matematica per calcolare la media...

Le Formazioni ufficiali di Modena e Venezia, partita valida per il campionato di Serie B 2023 / 2024 . I padroni di casa si trovano quarti in ...

...ZONEID insideposttop_18447 Due giorni di calcio nell'ottava giornata del campionato diB. ... Poi il Modena, che proverà a non far scappare nell'incontro colin casa. LE PARTITE LIVE ...Allenatore: Paolo Vanoli Dove vedere la partita in TV e streaming Il match Modena -, valido per la giornata 8 del campionatoB , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 254 .

Modena-Venezia: chi balza in zona A Tuttosport

LIVE SERIE B MODENA-VENEZIA (1-0): Bonfanti sblocca la gara Tutto Venezia Sport

Il Modena va avanti grazie al gol di Bonfanti, ma si fa rimontare dal Venezia che vince 1-3 con le marcature di ... Infine, prima vittoria dello Spezia in Serie B, maturata sul campo della FeralpiSalò ...Si alza il sipario sul campionato di serie A di basket, la Bertram Derthona domani debutta a Venezia contro la Reyer. A presentare l'annata che attende i Leoni è stato coach Marco Ramondino: "E' una ...