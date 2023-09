Serie B 2023 24 | primo successo per la Ternana | Reggiana affondata 3-0

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) Lasi sblocca e vince la sua prima partita stagionale: allo stadio Liberati finisce 3-0 per i padroni di casa contro unamai in partita. Parte subito forte la formazione di casa, che si spinge in avanti e chiede il rigore per due interventi scomposti dei difensori reggiani. Poco dopo però le Fere passano in vantaggio al minuto 9: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è bravo Bardi a salvare quasi sulla linea, ma sulla respinta arriva la gran botta col mancino da fuori area di Celli che bacia il palo e si insacca in rete per l’1-0. Passa pochissimo e laraddoppia, sempre sugli sviluppi di una palla inattiva. Cross su punizione di Falletti per Luperini che fa da sponda per Diakite, il senegalese in girata la mette sotto la traversa e fa 2-0.non pervenuta e dominio dei padroni di casa in ...