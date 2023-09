Serie A | nasce il ‘canale di Lega’? Ripartono i colloqui sui diritti TV – CdS

(Di sabato 30 settembre 2023) Presto ripartiranno itra LegaA e le varie emittenti (DAZN, Sky e Mediaset) per quanto riguarda la questioneTV. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta viva l’ipotesi “canale di Lega”. NUOVIle trattative suitv dellaA. Come riportato questa mattina dal quotidiano sportivo, venerdì riprenderanno i dialoghi tra la LegaA e i tre broadcaster DAZN, Sky e Mediaset. Le proposte attualmente sul tavolo sono valide fino al 15 e arrivano attorno agli 870 milioni complessivi. La Lega vorrebbe raggiungere almeno la stessa quota del triennio in corso, ovvero 930 milioni. Gli incontri serviranno per capire se le tv siano disposte ad un rilancio. Inoltre resta viva sempre ...

La Serie A lancia il talent show ‘The Italian Dream’ in Medio Oriente e Nord Africa: al vincitore un contratto in primavera La Lega Serie A ha ...

Continua il consueto percorso che vede l’ormai evidente espansione della Lega calcio Serie A in tutto il mondo. In queste ore si sta concludendo la ...

2023-09-22 09:46:59 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: EÈ una ...

...sono unadi difficoltà concrete che la società dovrebbe cercare di abbattere. La body positivity è spesso collegata anche al concetto di libertà individuale, ma anche collettiva …...Non soltanto latv in sé e per sé, però, valorizza il pacchetto, incorniciato da una ... Il grande successo cross medium di The Last of Us The Last of Uscome videogioco sviluppato da ...

Nasce la serie «Gucci prospettive» Milano Finanza

Fiocco rosa in casa Futura, nasce la nuova mascotte !!! – Lega ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Nuova vita per Pepito Rossi che dopo l'addio al calcio giocato ha deciso di cimentarsi nei podcast. Nasce così "Pepito's take", serie ad episodi nel quale l'ex calciatore anche della Fiorentina ..."In un anno abbiamo visto la Lega Serie A crescere nei numeri e nella popolarità negli Stati Uniti. La collaborazione tra la Lega, il Maeci e l’Ice è un esperimento unico nel suo genere, che nasce dal ...