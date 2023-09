Sergio Ramos | sgarbo al Real Madrid | l’autogol contro il Barcellona | VIDEO

(Di sabato 30 settembre 2023)è stato per anni un punto di riferimento dele uno dei migliori difensori in circolazione. Dopo la deludente esperienza al Psg, ha deciso di tornare al Siviglia per riportare il club spagnolo ad alti livello. L’inizio di stagione, però, non è stato entusiasmante. L’8ª giornata del campionato spagnolo ha regalato la partita trae Siviglia, due squadre in corsa per obiettivi importanti. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un autogol dial 76?. Si preannuncia un duello finale traper la vittoria del titolo edello spagnolo ha regalato tra punti preziosi al. Un vero e proprio ...

Increscioso episodio per Sergio Ramos , rapina to in casa mentre i suoi quattro figli erano presenti: la Paura è stata davvero forte. La dinamica ...

Sergio Ramos e una serata che non dimenticherà. Piazzato al centro della difesa della Siviglia nel match di Liga contro il Barcellona . Zero a zero ...

... ma non è neanche più quello di altri campionissimi spagnoli come Iniesta e Xavi che hanno rappresentato il Barcellona oe Iker Casillas tra le fila dei Blancos del Real Madrid. ...Commenta per primo Vittoria e primo posto provvisorio in Liga per il Barcellona , che vince con il minimo scarto contro il Siviglia . Autore del gol è..., con un tocco involontario nella propria porta a seguito di un colpo di testa di Lamine Yamal. In questa giornata è previsto lo scontro diretto per il primo posto tra Girona e Real ...

Electronics Arts cambia nome, abbandona la licenza Fifa e si prepara a rivoluzionare il videogioco più venduto in Italia. Ecco quello che sappiamo fino ad oggi ...Un autogol di Sergio Ramos regala la vittoria per 1-0 al Barcellona contro il Siviglia nell'anticipo di Liga. I catalani raggiungono così la vetta provvisoria della classifica. (ANSA) ...