Senaldi smaschera la sinistra | ecco come usano Berlusconi per colpire la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Il "Fatto" processa Silviodopo la sua morte. Afanno finta che l'ex premier ci sia ancora per attaccare lae il governo di centrodestra. Di fatto,sottolinea Pietrosu Libero, per i nemici diil Cav non se n'è andato. Il compleanno dell'ex premier, scomparso tre mesi fa, si è trasformato, ancora una volta nella fiera degli attacchi ciechi della, di Travaglio e dei suoi compagni. L'ultimo schiaffo a un uomo che ha ha fatto la storia di questo Paese con buona pace dei rossi che non si rassegnano. Registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di Pietro