Seduta spiritica in Fi | happy birthday Silvio!

(Di sabato 30 settembre 2023) Il deputato forzista Alessandro Cattaneo su Berlusconi dice: “Pensiamo a lui per fare le scelte migliori”. E gli fa gli auguri di buon compleanno “con la certezza per chi crede che ci rivedremo un giorno”. Adriano Galliani, candidato per sostituirlo in Senato ieri all’inaugurazione del Belvedere di palazzo Lombardia intitolato proprio a Silvio Berlusconi l’ha definito “un cittadino fantastico”. Il fratello Paolo dice che per Silvio “Forza Italia era il suo sesto figlio”. Il ministro della Pubblica amministrazione e senatore di FI, Paolo Zangrillo, dice che costruiranno “il futuro di Forza Italia nel suo ricordo”. Letizia Moratti prova a distinguersi: “intitoliamogli l’aeroporto di Malpensa”, dice riuscendo a rimanere seria. Matteo Salvini dice che “Silvio è un uomo che ha fatto tutto e vinto tutto” e paragonandolo alla Madonnina del Duomo di Milano nota come il Belvedere che gli hanno ...