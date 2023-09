Scuola | tutti in classe ma emergenza continua | anche quest' anno migliaia di cattedre vacanti

Ne scompariranno 780 per risparmiare 88 milioni di euro: 502 sono al Sud. In Lombardia, dove il calo della popolazione in età scolare è maggiore di ...

Immissioni in ruolo, non assegnatii posti autorizzati Secondo uno studio della Uilnegli ultimi tre anni (tempo che l'Unione europea considera come target massimo per la conversione di ...IMMISSIONI IN RUOLO, NON ASSEGNATII POSTI AUTORIZZATI: Secondo uno studio della Uilnegli ultimi tre anni (tempo che l'Unione europea considera come target massimo per la conversione di ...

Scuola, tutti in classe ma emergenza continua: anche quest'anno ... Tiscali Notizie

La rappresentanza a scuola degli studenti, dove la troviamo e dove non la troviamo Orizzonte Scuola

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione ... Dopo il successo di ascolti della prima puntata, domenica 1 ottobre Maria De Filippi torna su canale 5 con la scuola di Amici 23. La ...Nove bambini da 5 a 10 anni e una ragazzina di 14 anni sono finiti al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo di Vicenza dopo aver accusato nausea e vomito: secondo quanto scrive il Giornale di ...