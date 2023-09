Scoperta incredibile in Abruzzo! Questo fiume è più pulito della Foresta Amazzonica

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Oggi Notizie L'Abruzzo nasconde un gioiello inaspettato: ilpiùd'Italia! Scopriamolo insieme in questa avventura tra natura incontaminata e sorprendenti curiosità. L'Italia è famosa per le sue meraviglie naturali, ma c'è un posto che si distingue per la sua bellezza fiabesca. Stiamo parlando delpiùd'Italia, un paradiso nascosto nel cuore dell'Abruzzo. I tiktokers Stefy e Fabio svelano il segreto I noti tiktoker italiani Stefy e Fabio, meglio conosciuti come travelife, hanno recentemente rivelato al mondoluogo segreto. In un video che ha fatto il giro del web, hanno mostrato la loro avventura in canoa lungo le acque cristalline delpiùd'Italia. Cosa rende speciale? Le ...