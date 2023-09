Sciopero degli sceneggiatori | l’abc della lotta di classe e futuro dell’industria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) Si è finalmente concluso, dopo più di 150 giorni, loWGA che, per cinque mesi, ha tenuto ferme praticamente tutte le produzioni hollywoodiane. È di certo un risultato storico, che scrive una nuova pagina nel rapporto tra Major e maestranze americane. Un accordo vantaggioso, sì, ma che accontenta un po’ tutti e che tira le redini di quelli che saranno gli agreement futuri (ogni tre anni gli accordi sindacali vengono ridiscussi). Ma non è finita qui, gli attori del SAG-AFTRA sono ancora ine ora hanno una base da cui poter partire per trovare, anche loro, un’intesa che permetta a tutto il mondo cinematografico di ripartire. Ma quali sono state le conseguenze di queste proteste? E qual è l’avvenire che aspetta ad un’industria cinematografica in ginocchio e che ...