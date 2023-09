Schlein va dagli operai Marelli | «Non vi lasceremo mai soli»

(Di sabato 30 settembre 2023) «Non mollate, noi non molliamo». È una Ellycombattiva quella che ieri si è presentata di fronte ai cancelli delladi Crevalcore, pochi chilometri a sud di Bologna. first appeared on il manifesto.

ha rilevato il 37,5% della rete primaria di Tim, chiamata Fibercop (quella che arriva agli armadietti in strada) voce e non pieghi la testa rispetto a quello che si sta facendo a Crevalcore - ha scandito

(Lavoro) La segretaria Pd al presidio in fabbrica: «La transizione si fa con una politica industriale». Dopo la polemica con la Cgil, oggi arriva Calenda: «Non è gradito», contesta la Fiom. Di Lorenzo ...Il capogruppo Pd al Senato: «Manovra bonsai, indebolisce il paese. Se il governo cade, per il Pd si va al voto senza se e senza ma» ...