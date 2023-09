Scherma | cominciano al PalaVesuvio le gare degli europei giovanili

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023) La clessidra lascia scorrere gli ultimi granelli di sabbia e poi, con il Circuito europeo Cadetti (under 17) di spada, prenderà il via il cammino verso il Campionato europeo Giovanile diche si terrà a Napoli dal 22 al 29 febbraio 2024. Un appuntamento che rappresenta una tappa obbligatoria per tutti gli atleti che ambiscono al sogno a cinque cerchi. Nel fine settimana del 30 settembre e del 1° ottobre scenderanno sulle pedane deli migliori spadisti under 17 del Vecchio Continente e non solo: la manifestazione sarà aperta anche ad atleti extra-, schermidori anche dagli Stati Uniti, dall’Arabia Saudita e dal Brasile, ognuno per preparare la stagione al meglio. La giornata di sabato 30 settembre vedrà sfidarsi nell’impianto di Ponticelli, rinnovato in occasione delle Universiadi del 2019, 87 spadisti nella ...