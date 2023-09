Scenata del dirigente della Fiorentina al giornalista | cacciato malamente

(Di sabato 30 settembre 2023) Uno spiacevole episodio denunciato dall'Associazione Stampa Toscana, Ussi Toscana e l'Ordine dei giornalistiToscana. «IlFrancesco Matteini è statodal Viola Park Rocco Commisso, oggi 30 settembre 2023, mentre stava per assistere alla prima partita ufficiale nel nuovo impianto, fra la Primaverae del Milan. Il direttore generalesocietà, Joe Barone in persona, ha chiesto ad una addetta al servizio di accompagnarlo alla porta, nonostante che Matteini avesse il diritto di restare visto che aveva pagato regolarmente un biglietto online», i passi salientivicenda. Questo il racconto nel dettaglio di Francesco Matteini: «Sono arrivato davanti al Viola Park. All'ingresso c'erano il dg Joe Barone con il ...

E ancora Balivo le chiede conferma di una voce che le era arrivata, ovvero di unadella Marini nel dietro le quinteprogramma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Dalla showgirl una mezza ......venuta a conoscenza che proprio quella volta la sua ospite avrebbe perso le staffe nei confrontigiurato nel dietro le quinteprogramma di Carlo Conti : 'E' vero che hai fatto una' . ...

Fiorentina, Barone caccia giornalista dal Viola Park: il racconto della ... Il Tempo

Caterina Balivo spiazza Valeria Marini: scenata dietro le quinte "Che maligni in Rai..." Liberoquotidiano.it

Uno spiacevole episodio denunciato dall’Associazione Stampa Toscana, Ussi Toscana e l’Ordine dei giornalisti della Toscana. «Il ...Scenata di gelosia in un locale del centro: "Lui sta con me, tu cosa vuoi". La giovane malmenata è dovuta ricorrere alle cure in ospedale ...