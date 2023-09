(Di sabato 30 settembre 2023) Masterclass da tutto esaurito dell'attrice premio Oscar nella chiesa di San Francesco ospite di "Bright Night" 'Si deve lottare perché le cose cambino in meglio ...

Sarandon, lezione “sold out“ a Imt: "Voglio diventare cittadina italiana" LA NAZIONE

Masterclass da tutto esaurito dell’attrice premio Oscar nella chiesa di San Francesco ospite di “Bright Night“ "Si deve lottare perché le cose cambino in meglio – ha detto – e perché il mondo sia più ...La star di Hollywood arriva al Lucca Film Festival per ricevere il premio alla Carriera e tenere una lezione in San Francesco nell’ambito della “Bright Night sul tema dell’intelligenza artificiale .