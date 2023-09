Sapelli | “Nadef condizionata dal Superbonus e dalle decisioni della Bce”

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Giulio, professore ordinario di storia economica, sulla: “Più di così non si poteva fare. Penso che avremo dei costanti arretramenti del Pil”. Il Governo nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla. La Nota di aggiornamento al Def per il nostro Paese prevede una crescita dello 0,8% nel 2023 e dell’1,2% nel 2024. La nostra redazione ha commentato il documento e questi numeri con Giulio, professore di storia economica. Giulioin esclusiva ai nostri microfoni sulla– Notizie.com – © AnsaProfessor, il governo ha dato il via libera alla. Cosa pensa del documento? “Cosa penso. Il governo ha fatto il massimo. Ci sono molti condizionamenti e alcuni di questi, come ammesso anche ...