Santon | «Inter | mentalità importante! La finale è di nuovo raggiungibile»

(Di sabato 30 settembre 2023) Davidesi lascia andare ad un lungo commento sull’. Dalla cavalcata europea dello scorso anno al rinforzo della rosa e di Inzaghi, passando per il mercato estivo. Di seguito le parole dell’ex nerazzurro,vistato da Tag24. CAMPIONATO – Davideinizia così la sua disamina sull’: «La sconfitta contro il Sassuolo? Sinceramente mi ha sorpreso perché secondo me quest’anno è davvero una squadra fortissima. Il Sassuolo però fa sempre partite molto intense e di qualità contro i nerazzurri. Non mi aspettavo questa sconfitta ma sono certo sia solo un piccolo incidente di percorso e che già dalla sfida di questa sera contro la Salernitana l’riprenderà il cammino da dove lo aveva lasciato. Questa squadra ha unaimportante. Ci sta anche ...