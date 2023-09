Sanità | ultima chiamata | ogni cittadino si metta in gioco per difendere il servizio pubblico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Il tempo a nostra disposizione non è molto. IlSanitario sta per crollare definitivamente ed in alcune zone d’Italia è già praticamente scomparso.la Costituzione in questo momento vuol dire soprattutto rivendicare il diritto alla salute come valore universale, oltre che ovviamente il reddito e il lavoro; per questa ragione molte delle associazioni che si occupano dihanno aderito alla manifestazione “La via maestra. Insieme per la Costituzione” il prossimo 7 ottobre a Roma. La punta avanzata del business sullaè la Lombardia dove dal 1996, con l’insediamento di Formigoni, si è sviluppata una selvaggia occupazione di spazi da parte dellaprivata che ha invaso completamente il SSN fino ad arrivare alla più recente legge, approvata durante la pandemia, che ha ...