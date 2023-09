SamckDown 29 09 2023 YEAH!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 30 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di SmackDown, siamo ad una settimana da Fastlane e qui nello show blu tiene banco la situazione riguardante la Bloodline e John Cena che collideranno proprio nel prossimo PLE. Per ora il buon Cena si ritrova senza un alleato dopo che Jimmy Uso e Solo Sikoa hanno messo KO AJ Styles settimana scorsa, cambierà qualcosa? Non ci resta che scoprirlo e direi quindi di non perdere altro tempo e di immergerci nello show. PROMO: Fanno il loro ingresso Paul Heyman, Jimmy Uso e Solo Sikoa con il Wise Man che ci ricorda quanto accaduto 7 giorni fa e manda un monito a John Cena. Jimmy pretende il microfono e lo chiede ad Heyman nella classica posa di Roman Reigns. Jimmy attacca subito verbalmente John Cena e soprattutto AJ Styles ma viene interrotto dall’attacco alle spalle di Karl Anderson. Jimmy Uso(w/Paul Heyman & Solo Sikoa) ...