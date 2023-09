Saman aveva paura | il fidanzato parla in aula

(Di sabato 30 settembre 2023) Nel giorno in cui Shabbar Abbas resta silente, avvalendosi della facolta' di non rispondere in Corte d'Assise a Reggio Emilia dove e' imputato per l'omicidio della figliainsieme ad altri ...

Nel giorno in cui Shabbar Abbas resta silente, avvalendosi della facolta' di non rispondere in Corte d'Assise a Reggio Emilia dove e' imputato per l'omicidio della figliainsieme ad altri quattro familiari, al centro della scena finisce Saqib Ayub, il 23enne fidanzato della 18enne pakistana uccisa nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio del 2021 nelle ...era triste epaura' ha dichiarato in aula dove ha raccontato della loro osteggiata relazione; della scelta di sposarsi presa dopo otto giorni assieme nel Lazio dove lui lavorava; dell'...

