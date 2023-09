Salvione | “Lindstrom | qualità e dinamismo! Il Real Madrid un banco di prova importante”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 settembre 2023) Il giornalista Pasqualesi è soffermato sul momento del Napoli e su alcune delle pedine importanti come Ostigard e. Pasquale, giornalista dell’edizione online del Corriere dello Sport, ha condiviso le sue osservazioni sul momento attuale del Napoli e sulle recenti scelte tattiche del mister Rudi Garcia. In particolare,ha elogiato la solidità difensiva del Napoli contro Bologna e Udinese, sottolineando l’attenzione e la concentrazione del difensore Natan. Tuttavia,ha anche esaminato il potenziale di nuovi giocatori come Ostigard. “Contro Bologna e Udinese, la difesa del Napoli è stata sollecitata poco. Gli azzurri hanno giocato bene e, soprattutto, pressato tanto, non lasciando spazio all’offensiva delle avversarie. Tuttavia, ho visto un Natan sempre ...