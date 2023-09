Salernitana | Sousa pronto a rilanciare Dia contro l’Inter

(Di sabato 30 settembre 2023) La possibile scelta di Paulo, allenatore della, in vista del match di Serie ADopo il caso scoppiato nelle ultime settimane, Boulaye Dia sembra ormai essere rientrato a pieno nelle rotazioni della. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante dovrebbe infatti ritrovare una maglia da titolare per la sfida di Serie A. Accanto a lui ci sarà Jovane Cabral, che ha fatto benissimo nelle ultime partite. Probabile formazione(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Cabral, Kastanos; Dia. All. Paulo

Paulo Sousa in Salernitana-Inter si gioca tutto, ma dovrà farlo senza Antonio Candreva infortunato. Come lui non ci saranno anche altri due ...

Salernitana-Inter , le possibili scelte di formazione di Paulo Sousa : ci sono diversi indisponibili. Non solo Dia come novità dal 1?. NOVITÀ ? La ...

La possibile scelta di Paulo, allenatore della, in vista del match di Serie A contro l'Inter Dopo il caso scoppiato nelle ultime settimane, Boulaye Dia sembra ormai essere rientrato a pieno nelle rotazioni della ...Le probabili formazioni di- Inter(3 - 5 - 2 - ): Ochoa, Daniluic, Gyomber, Pirola; Kastanos, Martegani, Bohinen, Legowsky, Bradaric; Dia, Cabral. Allenatore:A ...

Salernitana-Inter, Sousa: “Le aspettative su di noi sono aumentate. Inzaghi sta…” Mediagol.it

Sousa si gioca la Salernitana contro l'Inter Calciomercato.com

La Salernitana di Paulo Sousa, che l’anno scorso aveva regalato anche sprazzi di ottimo calcio, in questa stagione non ha iniziato benissimo: sconfitta a Empoli e ferma a tre punti, soltanto uno in ...La possibile scelta di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, in vista del match di Serie A contro l’Inter Dopo il caso scoppiato nelle ultime settimane, Boulaye Dia sembra ormai essere rientrato ...