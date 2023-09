Salernitana | Paulo Sousa | «Voci su di me? Vivo con serenità»

(Di sabato 30 settembre 2023) Le parole di, tecnico della, dopo la netta sconfitta subita dai campani contro l’Interha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dellacontro l’Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Nei primi 10-15 minuti l’Inter ha creato tanto, arrivando molto bene dall’esterno e con diversi giocatori dentro l’area. Poi credo che la squadra abbia iniziato a crederci e a crescere: il primo tiro in porta dell’Inter credo sia stato il gol. La squadra fin lì è stata bene: potevamo incidere, soprattutto a fine primo tempo, con le possibilità che abbiamo avuto, non solo in transizione perché abbiamo avuto una buona capacità strategica. Lì dovevamo incidere di più, perché abbiamo avuto diverse opportunità e dovevamo avere l’efficacia ...

SALERNO - Show di Lautaro Martinez all'Arechi e Inter ancora in vetta. Il 4 - 0 con cui la sua squadra batte a domicilio la Salernitana di Paulo Sousa (quarto ko in sette giornate di Serie A) consente infatti a Simone Inzaghi di restare appiato al Milan di Pioli (vittorioso invece sulla Lazio a San Siro) e di mettersi alle ... Niente da fare per una Salernitana che resiste per un'ora di gioco. Slitta ancora l'appuntamento ... Adesso Paulo Sousa deve salvare la panchina nei prossimi impegni.

L'Inter segna quattro gol, ma li fa tutti Lautaro Martinez. È l'attaccante argentino, inizialmente in panchina, il grande protagonista nel 4-0 rifilato dai nerazzurri alla Salernitana all'Arechi. Gongola Simone Inzaghi dopo la prova di forza della sua Inter all'Arechi di Salerno contro la gagliarda formazione di Paulo Sousa.