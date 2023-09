Salernitana-Inter | tante novità per Inzaghi | anche il Capitano!

(Di sabato 30 settembre 2023) L’scende in campo alle 20.45 contro laallo stadio Arechi dove proverà a rialzare la testa dopo la sconfitta con il Sassuolo.ha scelto il suo undici con qualche differenza rispetto all’ultima partita: Lautaro Martinez parte dalla panchina e quindi cambia il capitano. Sarà Barella CAMBIO CAPITANO – L’di Simonesa di non potersi permettere ulteriori passi falsi dopo la debacle casalinga con il Sassuolo, ecco perché la partita contro laall’Arechi diventa fondamentale. Il tecnico nerazzurro però pensaal prossimo impegno in Champions League con il Benfica e modifica l’undici iniziale rispetto all’ultima partita contro i neroverdi: in panchinacapitan Lautaro Martinez che cede dunque la sua ...

Salernitana-Inter in campo tra poco per la partita della 7ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 presso ...

Il turno infrasettimanale regala sempre qualche risultato inaspettato e a inciampare in mezzo alla settimana è stata l’Inter, non più capolista ...

I rossoneri al comando da soli in attesa diIl Milan batte la Lazio per 2 - 0 nel match in calendario per la settima giornata della Serie A 2023 - 2024. A decidere la partita, i gol di Pulisic al 60' e Okafor all'88'. Il ...I PRECEDENTI - Sono otto le sfide in Serie A tra: i nerazzurri hanno ottenuti cinque successi - tre dei quali nelle ultime due stagioni - mentre i campani sono a quota a due. Il ...

Salernitana-Inter, la giornata in diretta Inter - News Ufficiali

Salernitana - Inter (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

A San Siro il Milan batte 2-0 la Lazio nell'anticipo della 7ª giornata di Serie A delle 18.30.09 19:22 - EL PAMPA - Sosa e il messaggio a Osimhen: "Caro Victor, questo pubblico è meraviglioso, un giorno ti pentirai di non aver esultato" ...