Salernitana-Inter | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) La sconfitta contro il Sassuolo nell’infrasettimanale è stata un fulmine a ciel sereno. Per i ragazzi di Inzaghi, però, non c’è tempo per piangere sul latte versato: con il Milan di nuovo a pari punti e una Juve che incalza a -2, i nerazzurri vogliono tornare a vincere già oggi contro lain modo da archiviare lo scivolone e rilanciarsi in vista della delicata sfida di Champions contro il Benfica di martedì. Dal canto loro i campani, dopo aver perso mercoledì contro il fanalino di coda Empoli, sono ancora in cerca della prima gioia in campionato e hanno bisogno di punti fondamentali per la corsa salvezza. Il fischio d’inizio a, valevole per la settima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Partenza no per i padroni di casa, che ...