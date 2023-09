Salernitana-Inter | probabili formazioni 7ª giornata Serie A | tutti gli aggiornamenti

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)inA nell’anticipo serale e lesono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo la prima sconfitta stagionale e prima del secondo impegnonazionale. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Arechi” di Salerno per la partita della 7ªdel Campionato Italiano diA TIM. Inzaghi contro Paulo Sousa non può perdere altri punti preziosi in chiave Scudetto né la vetta della classifica ma deve pensare anche al Benfica in Champions League. Ecco lediinA congli ultimidal ...