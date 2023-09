Salernitana-Inter | probabile formazione | Pavard non è l’unica novità ? TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)si giocherà questa sera a San Siro e Simone Inzaghi avrà ancora qualche ora per scegliere lanon sarà? Potrebbero esserci diversein, a partire da Benjaminal posto di Matteo Darmian. A sinistra Francesco Acerbi può far rifiatare Alessandro Bastoni. Più avanti dovrebbe partire dal primo Carlos Augusto al fianco di Davy Klaassen. L’olandese partirà dal 1? visto l’infortunio di Davide Frattesi. Infine, in attacco insieme a Marcus Thuram salgono le quotazioni per Alexis Sanchez. A riferirlo è Tuttosport.(3-5-2): Sommer; ...