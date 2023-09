Salernitana Inter | le probabili formazioni | Dia sfida Thuram

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Questa sera alle 20:45 in campo all’Arechi di Salerno ladi Serie A tra, ledel match Questa sera alle 20:45 in campo all’Arechi di Salerno ladi Serie A tra, ledel match con le scelte di Sousa e Inzaghi:(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Cabral, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez,. All. Simone Inzaghi.