Salernitana - Inter | la quota per chi punta sui nerazzurri

Salernitana-Inter in Serie A nell’anticipo serale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo la prima sconfitta ...

All'Arechi c'è: fischio d'inizio alle 20.45. La squadra di Paulo Sousa arriva dalla sconfitta per 1 - 0 contro l'Empoli, i nerazzurri hanno perso 2 - 1 contro il Sassuolo durante il turno ...Oggi alle 20.45 all'Arechi l'sfida la. Ecco la probabile formazione di ...

Preview Salernitana-Inter - Frattesi ko, chance per Klaassen e Sanchez Fcinternews.it

L’Inter scenderà in campo all’Arechi schierando la coppia Sanchez-Thuram, un inedito per Simone Inzaghi. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Al posto del Toro ci ...Alle 20.45 Salernitana e Inter si affrontano allo stadio Arechi per la settima giornata di Serie A. Nell'ultimo incrocio in quel dell'Arechi tra queste due squadre è andato in scena un pareggio: ...