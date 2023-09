Salernitana-Inter 0-4 | le pagelle | Lautaro Martinez entra e cambia la partita!

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) L’risponde subito e torna a vincere in casa dellagrazie soprattutto al poker diche torna a segnare e lo fa nel migliore dei modi. Spazio al turnover per Simone Inzaghi che rischia con cinque cambi, ma l’intuizione prima dell’ingresso del capitano nerazzurro è decisivo. Ledel match. YANN SOMMER 6 – Praticamente mai impegnato dall’attacco della, questa sera orfano di Antonio Candreva. Nell’unica occasione creata dai padroni di casa segnano, ma in fuorigioco. In ogni caso il portiere svizzero era esente da colpe.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6 – Altra grande prestazione da leader difensivo, si oppone benissimo all’attacco della, ...