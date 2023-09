Salernitana-Inter 0-4 le pagelle e il tabellino della partita | straripante Lautaro!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 30 settembre 2023)0-4 lee il. Nerazzurri subito in campo dopo la clamorosa sconfittana contro il Sassuolo. Reduce dalla sconfitta imprevista e assolutamente sorprendente nell’ultimo turno contro il Sassuolo, arrivata per giunta in casa e al termine di unadai due volti, l’si lecca le ferite e prova a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.