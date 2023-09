Salernitana-Inter 0-4 | Lautaro Martinez | “Sempre pronto quando il mister mi chiama | oggi importante vincere”

(Di sabato 30 settembre 2023) “era il pane per noi. Abbiamo perso col Sassuolo una partita non meritando, prendendo due gol per errori nostri.dovevamo, abbiamo creato occasioni sbagliando sottoporta. Poi il gol è arrivato nella ripresa”. Queste le parole diai microfoni di Sky dopo il poker decisivo nel 4-0 dell’contro la. “Abbiamo iniziato bene poi con le nazionali ci alleniamo meno e questo si sente. Ora abbiamo recuperato. Dobbiamo esserepronti perilci. Io cerco di crescere fuori e dentro il campo, lo faccio in famiglia coi miei figli che sonopresenti e lo faccio anche in campo”. SportFace.

L’Inter ritorna alla vittoria in casa della Salernitana per 4-0, e ritorna nuovamente in testa alla classifica di Serie A. La gara è stata decisa ...

0 - 4Sommer 6 : Parate semplici, serata non impegnativa. Pavard 6,5 : Primo tempo da migliore in campo per i suoi, con interventi sempre puntuali e impeccabili. Procede con ...SALERNO - Lautaro Martinez show: l'attaccante argentino dell'segna quattro gol nel rotondo 4 - 0 con il quale la squadra di Inzaghi travolge laall' Arechi . Contro i granata, puniti con una tripletta a San Siro il 4 marzo 2022, il 26enne di ...

LIVE Salernitana-Inter 0-2: doppietta di Lautaro. Fallo di Lovato su Thuram, rigore!

Serie A, Salernitana-Inter 0-4: Lautaro firma un poker show

L’Inter ha liquidato la Salernitana con un 4-0, dopo aver faticato per un’ora di gioco, e ha riagganciato il Milan in vetta alla classifica di Serie A. Lautaro Martinez, entrato al 54', ha risolto la ..."Oggi era fondamentale per noi, abbiamo perso una partita a San Siro in maniera immeritata, prendendo due gol per errori nostri. Oggi dovevamo vincere, nel primo tempo abbiamo creato delle situazioni ...