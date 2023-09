Salernitana-Inter 0-4 | demolito l’Arechi | di nuovo primi! LIVE

(Di sabato 30 settembre 2023)è l’incontro valido per la settima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio Arechi di Salerno0-4 (RILEGGI IL) Vittoria roboante dell’, che reagisce alla grande dopo il KO contro il Sassuolo. Lautaro Martinez entra e spacca. Quattro gol, simbolo, capitano. FINITAAAAA, CHE VITTORIA!! 90? Due di recupero.sul velluto, stavolta Lautaro Martinez riceve l’assist da Carlos Augusto. Nel posto giusto, il Toro non sbaglia mai. 88? POKERRRRR LAUTARO!!! FENOMENO IL CAPITANOOOOOOO 86? Cambi: ...

Settimo appuntamento del campionato per L’Inter di Simone Inzaghi e la Salernitana di Sousa. I ragazzi di Inzaghi non hanno intenzione di ripetere ...

All'Arechi, il match valido per la settima di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la settima di campionato di Serie A 2023/2024....L'argentino cambia volto ai nerazzurri che sembravano appannati: 4 - 0 a una buonacrollata nel finale Db Salerno 30/09/2023 - campionato di calcio serie A // foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Lautaro Martinez Metti un Lautaro nel motore. E Inzaghi lo ha messo. Al minuto 55 di, sullo 0 - 0, ...

LIVE Salernitana-Inter 0-2: doppietta di Lautaro. Fallo di Lovato su Thuram, rigore! La Gazzetta dello Sport

LIVE - Salernitana-Inter 0-0, 40': fase finale del primo tempo, adesso l'incontro è equilibrato e bello Fcinternews.it

Cronaca, top e flop del match Salernitana-Inter andato in scena allo stadio Arechi e valevole per la settima giornata di Serie A L’Inter cerca di conservare il primo posto in classifica contro la ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. La sfida all'Arechi tra ...