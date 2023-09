Salernitana-Inter 0-0 al 45? | negato rigore netto a Thuram! Tutto bloccato

(Di sabato 30 settembre 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo all’Arechi in questi primi 45 minuti di gioco. PRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco ancora ferma sul risultato di 0-0, con tentativi da segnalare da entrambe le parti. Con l’che si rende subito pericolosa, quando Alexis Sanchez da posizione ravvicinata spara alto un pallone piuttosto invitante. Pochi minuti dopo lo zampino ce lo mette l’arbitro Rosario Abisso, che nega unpervento di Gyomber su Marcus Thuram. Laci prova, assaltando l’area nerazzurra, ma senza creare particolari pericoli nei pressi della porta di Yann Sommer. Nel finale ...

