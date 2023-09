Salernitana a testa alta ma non basta | Martinez trascina l’Inter

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutisoffre un’ora, stringe i denti ma poi ritrova Lautaroche con un poker da urlo in mezz’ora stende la. All’Arechi i nerazzurri vincono 4-0 e riscattano il passo falso casalingo contro il Sassuolo. Nonuna buona ora ai granata per tenerealla squadra di Inzaghi che, alla fine, dilaga. Sousa rinforza il centrocampo, rinunciando al doppio trequartista e affidandosi al 3-5-2 con Martegani in mediana e Bohinen e Legowski mezzali. Inzaghi lascia in panchina Lautaroe affianca Sanchez a Thuram, in difesa gioca Pavard, mentre a centrocampo fa il suo esordio dal 1? Klaasen. L’inizio è tutto di marca nerazzurra: nei primi dieci minutiva al tiro in tre circostanze, mettendo i brividi ai 28mila ...