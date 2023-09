Salario minimo | Schlein | ' sotto 9 euro è sfruttamento | battaglia imprescindibile per Pd'

(Di sabato 30 settembre 2023) Agrigento, 30 set. (Adnkronos) - "i 9non si può chiamare lavoro perché è, quella per ilè unadel Pd". Così la segretaria Ellyalla chiusura della festa dell'unità di Agrigento. "Stiamo discutendo pure su come potenziare i servizi negli enti locali perché il governo Meloni nella scorsa manovra non ha messo nemmeno un".

Salario minimo , le opposizioni sono pronte a farsi sentire: si va verso l’ esame dell’Aula . Spunta anche la data cerchiata in rosso Uno dei temi che ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Nel corso dell'ufficio di presidenza ho chiesto che Brunetta venga in audizione in commissione prima del 17 ottobre. ...

La confusione regna sovrana nelle destre . Sul Salario minimo l’impressione è che la maggioranza non abbia ancora capito cosa fare a livello ...

“Io non credo che il salario minimo non sia la soluzione. Per me il salario minimo è troppo poco, troppo poco. Noi vogliamo il salario ricco, un ...

Soltanto chi percepisce un importo superiore a 15 volte ilfederale, vale a dire 1,77 milioni di pesos al mese (oltre 5mila dollari), dovrà continuare a pagare le tasse. Loading... L'...AGI/Vista - "Io non credo che ilnon sia la soluzione. Per me ilè troppo poco, troppo poco. Noi vogliamo ilricco, unche permetta alle famiglie di poter arrivare alla fine del mese", le ...

L’opposizione fa fronte comune sul tema casa “come sul salario minimo” BolognaToday

Agrigento, 30 set. (Adnkronos) - "Sotto i 9 euro non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento, quella per il salario minimo è una battaglia imprescindibile del Pd". Così la segretaria Elly Schlein ...Svolta negli equilibri, fino a qualche giorno fa molto precari, del Partito Democratico in Campania. Il commissario Antonio Misiani, nominato dalla segretaria Elly Schlein nell'immediatezza della sua ...