"Ryder Cup un grande successo". Parla l'ambasciatore britannico a Roma

(Di sabato 30 settembre 2023) AGI - "QuestaCup è un, sono molto colpito, complimenti all'Italia per un'organizzazione fenomenale": è l'apprezzamento espresso in un'intervista all'AGI dall'del Regno Unito a, Edward Llewellyn, che ha assistito alla seconda giornata di gare al Marco Simone di Guidonia. La più importante competizione di golf ha sempreto inglese, ma è anche l'unico evento sportivo in cui l'Europa gioca sotto la stessa bandiera, compresa la Gran Bretagna post Brexit: "Per noi il Regno Unito è un Paese europeo ed è una bella cosa vedere i nostri golfisti impegnati con gli altri membri del Team Europe", ha osservato il 58enne diplomatico, adal febbraio 2022 dopo essere stato per sei anni a Parigi. Al Marco Simone tra i 50 mila ...

AGI - 'Questaè un grande successo, sono molto colpito, complimenti all'Italia per un'organizzazione fenomenale': è l'apprezzamento espresso in un'intervista all'AGI dall'ambasciatore del Regno Unito a ...Il Marco Simone Golf & Country Club ospita la seconda giornata della, la sfida tra Europa e Stati Uniti, che vede il Vecchio Continente avanti 10½ - 4½, ma gli Usa in rimonta nei four - ball. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su ...

Eco-attivisti all'assalto della Ryder Cup: scatta il blitz, per loro finisce male Liberoquotidiano.it

Ryder Cup: Burns, 'facile e divertente giocare con Morikawa' - News Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, SEP 30 - There is "always hope" of Team USA coming back to win the Ryder Cup, Collin Morikawa said after earning a point with Sam Burns over Viktor Hovland and Ludvig Aberg Saturday.Edward Llewellyn, in un'intervista all'Agi, loda "l'organizzazione fenomenale" dell'Italia, che ospita per la prima volta il più importante torneo golfistico al mondo: "Team Europe unito anche dopo la ...