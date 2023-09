Ryder Cup | i tifosi europei cantano in coro ' Hey Jude' | le immagini emozionanti

(Di sabato 30 settembre 2023) su Tg. La7.it - Iinglesi si anzano in piedi e intonano, in, "Hey" dei Beatles. Subito si uniscono anche idi altre nazionalità, dai norvegesi ...

Sono stati rivelati gli accoppiamenti dei fourball al via in questi minuti al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:40 Tee shot time anche per il secondo match, quello che vede opposto il duo europeo Fleetwood/Hojgaard ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Match 2: buca due chiusa in parità. Homa/Harman conservano il vantaggio di 1UP. 13:21 Match 1: ...

Le immagini impressionati arrivano dalla, il torneo di golf che, per la prima volta, si svolge a Roma. Se è prassi delle tifoserie britanniche intonare la nota canzone dei Beatles per ...Novak Djokovic Sono giorni frenetici a Roma per quanto riguarda la2023 , il torneo più importante a squadre in ambito golfistico; la competizione vede schierato il Team World contro il Team Europe e si tiene ogni 2 anni. Per l'evento All Star presenti ...

Ryder Cup 2023, risultati golf oggi in diretta live tra Europa Usa Sky Sport

Ryder Cup 2023 a Roma, Europa saldamente al comando sul Team Usa Diretta Corriere della Sera

Guidonia, 30 set. - (Adnkronos) - L'Europa è in vantaggio per 9 ½ a 2 ½ sugli Stati Uniti a metà della seconda giornata di Ryder Cup, in corso di svolgimento al 'Marco Simone' di Guidonia. In ...Gli agenti della Digos della questura di Roma hanno intercettato, nei pressi del Marco Simone Golf & Country Club dove è in corso la Ryder Cup, 9 attivisti ambientalisti pronti a compiere un gesto ...